Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що до їхнього складу увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Найближчими днями проведуть навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів тощо. Обладнання для виміру радіації вже готове.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, зберігатиметься приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби», — наголосив Клименко.
За його словами, якщо за цей час не буде евакуації, то влада чітко даватиме вказівки й кожен громадянин повинен виконати такі кроки:
«Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом», — сказав він, додавши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 тисяч громадян.
Нагадаємо, вчені зазначають, що при будь-якому сценарії подій на Запорізькій атомній електростанції проводити йодну профілактику не потрібно.
Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що до їхнього складу увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Найближчими днями проведуть навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів тощо. Обладнання для виміру радіації вже готове.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, зберігатиметься приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби», — наголосив Клименко.
За його словами, якщо за цей час не буде евакуації, то влада чітко даватиме вказівки й кожен громадянин повинен виконати такі кроки:
«Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом», — сказав він, додавши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 тисяч громадян.
Нагадаємо, вчені зазначають, що при будь-якому сценарії подій на Запорізькій атомній електростанції проводити йодну профілактику не потрібно.