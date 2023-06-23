Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що до їхнього складу увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Найближчими днями проведуть навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів тощо. Обладнання для виміру радіації вже готове.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, зберігатиметься приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби», — наголосив Клименко.

За його словами, якщо за цей час не буде евакуації, то влада чітко даватиме вказівки й кожен громадянин повинен виконати такі кроки:

закритися в приміщенні;

вимкнути системи вентиляції: кондиціонери, обігрівачі тощо;

ущільнити вологою тканиною чи скотчем всі отвори, які є в будинках чи квартирах;

без команди не виходити з укриттів;

якщо перебуваєте на вулиці, надягнути респіратор чи маску;

стежити за інформацією в ЗМІ.

«Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом», — сказав він, додавши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 тисяч громадян.

Нагадаємо, вчені зазначають, що при будь-якому сценарії подій на Запорізькій атомній електростанції проводити йодну профілактику не потрібно.