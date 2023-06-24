Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських розвідників, які хотіли вплинути на вибори у країні.

Про це сказано у повідомленні Міністерства фінансів США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Мінфіні уточнили, що санкції запровадили проти 31-річного Єгора Попова та 49-річного Олексія Суходолова — співробітників російської Федеральної служби безпеки. Вони працювали над підривом демократичних процесів у США та інших країнах за допомогою мережі спільників.

Мінфін встановив, що Попов та Суходолов працювали з росіянином Олександром Іоновим, якого Мін’юст США минулого року звинуватив у багаторічній роботі з використання політичних груп у Флориді, Джорджії та Каліфорнії для втручання у вибори.

«Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії, і сьогоднішні дії ґрунтуються на підході всього уряду до захисту нашої системи представницького правління», — сказав представник міністерства Брайан Нельсон.

У відомстві не розповіли, на які саме вибори намагалися вплинути Попов та Суходолов.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ заявила про хакерську атаку на кілька тисяч телефонів російських дипломатів. Мовляв, це сталося через те, що виробник їхніх гаджетів, компанія Apple, «співпрацює з американськими спецслужбами».