Постійні представники держав-членів Європейського союзу узгодили проєкт регламенту «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP). Цей документ передбачає виробництво до 1 мільйона боєприпасів щорічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення шведського головування у Раді ЄС.

Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС та кращій підтримці Збройних сил України та держав-членів ЄС з боку оборонної промисловості.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія підтримала надання додаткового фінансування у розмірі 500 мільйонів євро компаніям для виробництва боєприпасів.