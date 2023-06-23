Виборча комісія Білгородської області Росії скасувала вибори до ради депутатів Шебекінського округу через масовий відʼїзд місцевих жителів.

Про це пише «Радіо Свобода».

Голова обласного виборчого комітету Ігор Лазарєв зазначив, що Шебекінський округ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому у вересні вибори провести неможливо. Нову дату голосування призначать після того, як «ситуація у муніципалітеті стабілізується».

Тиждень тому з тих же причин скасували вибори до земських зборів Журавльовського сільського поселення Білгородського району.

Закон передбачає скасування виборів лише у разі запровадження в районі режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації чи воєнного стану. Згідно з президентським указом, у Білгородській області діє режим «середнього рівня реагування» — у виборчому законодавстві він не згадується. Попри це, ЦВК Росії погодила скасування виборів у Шебекіно.

Шебекіно — місто з довоєнним населенням майже 40 тисяч осіб.

На другий рік російського вторгнення в Україну обстріл прикордонних регіонів посилився. Тільки в травні влада Білгородської області повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи ППО, підрахувало «Агентство». З 20-х чисел травня обстріли стали щоденним. З початку війни в регіоні загинули понад 30 людей, більш як 150 постраждали.