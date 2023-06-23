Федеративною службою безпеки Росії порушено кримінальну справу за фактом призову до «збройного заколоту».

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на національний антитерористичний комітет РФ.

Заяви творця, визнаної у світі, злочинною організацією російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина «не мають під собою жодних підстав», додали у комітеті.

Як відомо, сьогодні Пригожин звинуватив військових у країні-окупанта РФ у завданні удару по тиловому табору найманців. За словами Пригожина, «загинула величезна кількість бійців», найближчим часом ЧВК ухвалить рішення, «як відповімо на це злочин» – «наступний крок за нами».

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