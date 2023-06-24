У Миколаївській області під час нічної російської ракетної атаки 24 червня підрозділи протиповітряної оборони знищили дві ворожі ракети типу Х-101/555

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на ОК «Південь».

Він також додав, що минулої доби, 23 червня, ворог вкотре обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади.

Нагадаємо, вночі, 24 червня сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва. Уламки однієї з ворожих ракет влучили у багатоповерхівку, через що загинуло двоє людей.