Війська РФ вночі атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, є влучання у приватний сектор в обласному центрі.
— На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані, - зазначив Сергій Лисак.
Він додав, що спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили. Наразі відомо про вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Також побиті п'ять господарських споруд і понівечені майже два десятки авто та газогін.
Ще один «прильот», за словами Лисака, по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування., однак інформація поки уточнюється.
Крім того, росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Під ударом опинилася Марганецька громада і Нікополь. У місті пошкоджені два приватні будинки. Жертв немає.
Нагадаємо, вночі сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва. Уламки однієї з ракет влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Відомо про 2 загиблих.
Війська РФ вночі атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, є влучання у приватний сектор в обласному центрі.
— На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані, - зазначив Сергій Лисак.
Він додав, що спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили. Наразі відомо про вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Також побиті п'ять господарських споруд і понівечені майже два десятки авто та газогін.
Ще один «прильот», за словами Лисака, по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування., однак інформація поки уточнюється.
Крім того, росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Під ударом опинилася Марганецька громада і Нікополь. У місті пошкоджені два приватні будинки. Жертв немає.
Нагадаємо, вночі сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва. Уламки однієї з ракет влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Відомо про 2 загиблих.