Війська РФ вночі атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, є влучання у приватний сектор в обласному центрі.

— На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані, - зазначив Сергій Лисак.

Він додав, що спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили. Наразі відомо про вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Також побиті п'ять господарських споруд і понівечені майже два десятки авто та газогін.

Ще один «‎прильот»‎, за словами Лисака, по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування., однак інформація поки уточнюється.

Крім того, росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Під ударом опинилася Марганецька громада і Нікополь. У місті пошкоджені два приватні будинки. Жертв немає.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо Києва. Уламки однієї з ракет влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Відомо про 2 загиблих.