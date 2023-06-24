Літак компанії Enter Air , що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України.

Про це інформують польські ЗМІ, серед яких RMF24.

Випадок стався після обіду у п’ятницю. Пасажирський рейс Enter Air з Познані до Анталії приблизно на 20 км зайшов у повітряний простір України, небо над якою закрите з початку повномасштабної війни.

«Літак облітав грозу і словацькі диспетчери спрямували його на такий маршрут. Усе відбулося згідно з процедурами безпеки», – повідомили в авіакомпанії у коментарі TVN24.

Польське агентство цивільної авіації підтвердило випадок, зазначивши, що пілоти літака були на зв’язку зі словацькими диспетчерами і на маршруті літака був грозовий фронт.

Інцидент детально розслідуватимуть Служба цивільної авіації та Держкомісія з розслідувань інцидентів під час польотів.

Нагадаємо, в Україні можуть частково відкрити повітряний простір ще до кінця війни.