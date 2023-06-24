Українські захисники знищили 580 російських вояк та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 223910 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4024 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6) од,

артилерійських систем – 4015 (+30) од,

РСЗВ – 619 (+2) од,

засоби ППО ‒ 383 (+4) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13),

крилаті ракети ‒ 1228 (+14),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 548 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, у Миколаївській області під час нічної російської ракетної атаки 24 червня підрозділи протиповітряної оборони знищили дві ворожі ракети типу Х-101/555.