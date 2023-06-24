Українські захисники знищили 580 російських вояк та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.
Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
Дані уточнюються.
Нагадаємо, у Миколаївській області під час нічної російської ракетної атаки 24 червня підрозділи протиповітряної оборони знищили дві ворожі ракети типу Х-101/555.
Українські захисники знищили 580 російських вояк та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.
Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
Дані уточнюються.
Нагадаємо, у Миколаївській області під час нічної російської ракетної атаки 24 червня підрозділи протиповітряної оборони знищили дві ворожі ракети типу Х-101/555.