На Миколаївщині, 23 червня, рятувальники ліквідували 24 пожежі. Горіла автомайстерня, пшениця, суха трава та житлові будинки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Наймасштабніша пожежа сталася на вулиці Троїцька у Миколаєві, там горіла автомайстерня.

— Через порушення правил пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних робіт загорілась автомайстерня та складські приміщення для зберігання автотоварів на території авторинку, - йдеться в повідомленні.

Згодом рятувальники локалізували три пожежі на відкритій території Ольшанської територіальної громади. Там зайнялися поля з пшеницею, чагарники та суха трава.

Згодом вогнеборці виїхали на виклик до Краснянського урочища Березанської ТГ де невідомі підпалили знову ж таки суху траву та чагарники.

— Займання загасили вогнеборці 8 ДПРЧ, лісники Березанського лісництва. Також застосовувався трактор з плугом, - пишуть рятувальники.

Підрозділи ДСНС здійснили 16 виїздів для ліквідації загорянь на відкритих територіях. Гасили, переважно, пожежі сухої трави, чагарників, пожнивних залишків та стерні.

Також у п'ятницю вогнеборцям довелося ліквідовувати 5 пожеж у приватному секторі.

Нагадаємо, 20 червня, на Миколаївщині рятувальники загасили 14 пожеж. Горіла суха трава, поля, житловий будинок та звалище.

У понеділок, 19 червня, миколаївські вогнеборці врятували постраждалих та кота з палаючої квартири у п'ятиповерхівці.