Латвія на тлі заколоту в Росії призупиняє розгляд віз для росіян, які хочуть виїхати з країни.
Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив 24 червня.
— Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії та обмінюється інформацією з союзниками. Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає, — заявив Рінкевичс.
Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що поговорив телефоном із міністрами закордонних справ країн G7 — «для обміну думками щодо ситуації в Росії».
Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.
Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.
Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.
Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».
Латвія на тлі заколоту в Росії призупиняє розгляд віз для росіян, які хочуть виїхати з країни.
Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив 24 червня.
— Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії та обмінюється інформацією з союзниками. Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає, — заявив Рінкевичс.
Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що поговорив телефоном із міністрами закордонних справ країн G7 — «для обміну думками щодо ситуації в Росії».
Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.
Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.
Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.
Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».