Латвія на тлі заколоту в Росії призупиняє розгляд віз для росіян, які хочуть виїхати з країни.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив 24 червня.

— Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії та обмінюється інформацією з союзниками. Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає, — заявив Рінкевичс.

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що поговорив телефоном із міністрами закордонних справ країн G7 — «для обміну думками щодо ситуації в Росії».