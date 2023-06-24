На вулиці Маріупольській, біля перетину з Нікольcькою велика гілка впала на припаркований поруч автомобіль Peugeot.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Наразі на місці події працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві швидка врізалася у стовп. на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі машини швидкої допомоги та легкого автомобіля Renault Megane.