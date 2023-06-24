Очільник ПВК «‎Вагнера»‎ Євгена Пригожин зупинився зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем.

Про це повідомила пресслужба Євгена Пригожина.

— Зараз настав той момент коли кров може пролитись. Розуміючи всю відповідальність ми розвертаємо свої колони і відходимо в польові лагері згідно з планом, - заявив ватажок «‎Вагнера»‎.

До того ж пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що той за погодженням з Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. Мовляв, власник ПВК «Вагнер» погодився зупинити рух найманців на території РФ.

Про це передає наближений до режиму Лукашенка провладний Telegram-канал «Пул Первого».

Як стверджує пресслужба Олександра Лукашенка, Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі «про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги».

— Наразі на столі — абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер», — стверджує пресслужба.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.