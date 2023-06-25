Російські війська обстріляли територію Очаківської громади. Обійшлося без руйнувань.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За й ого словами, ніхто з мешканців Очаківської громади не постраждав.

— Вчора, 24 червня, о 15:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади, — написав Віталій Кім.

В інших районах Миколаївської області та місті Миколаєві день та ніч пройшли без інцидентів.

Нагадаємо, що у суботу 24 червня Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.