За минулу добу 24 червня українські бійці знищили, зокрема 720 окупантів, 6 ворожих танків, 19 артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загалом, втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року складають:
Нагадаємо, що у суботу 24 червня Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.
За минулу добу 24 червня українські бійці знищили, зокрема 720 окупантів, 6 ворожих танків, 19 артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загалом, втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року складають:
Нагадаємо, що у суботу 24 червня Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.