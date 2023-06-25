За минулу добу 24 червня українські бійці знищили, зокрема 720 окупантів, 6 ворожих танків, 19 артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом, втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року складають:

особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4030 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од;

артилерійських систем – 4034 (+19) од;

РСЗВ – 624 (+5) од;

засоби ППО ‒ 385 (+2) од;

літаків – 314 (+0) од;

гелікоптерів – 308 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12);

крилаті ракети ‒ 1259 (+41);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,;

спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Нагадаємо, що у суботу 24 червня Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.