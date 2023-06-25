Військове повстання в РФ засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та його похід на Москву показало слабкість Кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що після ситуації з заколотом «вагнерівців» Кремль зараз стикається з вкрай нестабільною рівновагою.

Угода, укладена між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо деескалації, є короткостроковою, а не довгостроковою, а повстання ватажка найманців виявило серйозні недоліки Кремля та Міноборони РФ.

Аналітики ISW називають абсурдними припущення про те, що заколот Пригожина, реакція російської влади та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем.

— Образ Путіна, який з'являється на національному телебаченні із закликом до припинення збройного повстання і попереджає про повторення революції 1917 року, а потім вимагає посередництва від іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив, —йдеться в публікації.

Нагадаємо, що Пригожин погодився зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже були на підході до Москви, та домовився з Кремлем.

Вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.