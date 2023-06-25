Президент РФ Володимир Путін не пробачить спроби заколоту власнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Його, ймовірно, вб'ють у Білорусі.

Про це сказала Джилл Догерті, колишня керівниця московського бюро CNN і експертка з питань Росії, передає CNN.

— Володимир Путін не пробачає зрадникам. Навіть якщо Путін скаже: «Пригожин, ти від'їжджай в Білорусь», він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього йому не пробачить, — сказала Джилл Догерті.

За словами Догерті, найімовірніше, що Євгена Пригожина «вб'ють у Білорусі».

— Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі, але це дилема для Москви, тому що поки Євген Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває, — сказала колишня керівниця московського бюро CNN.

Нагадаємо, що у Росії близько доби тривав бунт «вагнерівців». Увечері 23 червня Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації «вагнерівців» і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував «марш справедливості», додав, що «вагнерівців» 25 тисяч і вони ідуть «розбиратись». А також закликав всіх, хто хоче «заканчівать бєзпрєдєл» долучатись до «маршу».

Міноборони РФ назвало заяву про обстріл «вагнерівців» «інформаційною провокацією», водночас проти Пригожина порушили кримінальне провадження за фактом «організації військового заколоту».

Пізніше Пригожин погодився припинити заколот. Як стверджує пресслужба Олександра Лукашенка, Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі «про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги».