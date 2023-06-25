Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського знищили вантажівку з боєприпасами окупантів.

Про це повідомили Центрі стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

Ворожу техніку знищив підрозділ ударних БпЛА.

— Цирк поїхав, погань, яку треба знищувати залишилася. Підрозділ ударних бпла миколаївських морпіхів спалив ворожу вантажівку з боєприпасами. Працюємо далі, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за декілька днів роботи бійці очаківського морського спеццентру ударними дронами знищили вісім одиниць техніки окупантів на Півдні.