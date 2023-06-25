25 червня у Греції відбулись вибори до парламенту країни, за попередніми даними, консерватори здобувають більшість голосів.

Як повідомляє BBC, про це свідчать дані екзит-полів.

—Лідер грецьких консерваторів Кіріакос Міцотакіс залишиться на другий термін на посаді прем'єр-міністра і здобуде більшість у парламенті, — йдеться у повідомленні.

У травні Міцотакіс вже переміг лівоцентристську партію СІРІЗА, однак призначив нові вибори, намагаючись здобути достатню кількість місць для одноосібного правління, зауважує видання. За наявними прогнозами, його партія «Нова демократія» отримає 39-42% голосів, значно випереджаючи СІРІЗА на 16,3-19,3%.

Журналісти зауважують, що голосування відбулося за 11 днів після трагедії човна з мігрантами біля берегів Греції, в якій, як вважають, загинули 500 людей.

— Попри оголошені три дні жалоби, катастрофа мало вплинула на передвиборчу кампанію, і греки проголосували за збереження економічної стабільності", — зазначається в дописі.

Також «Нова демократія» обіцяє грекам зниження податків і поліпшення охорони здоров'я, пише BBC.