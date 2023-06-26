Із сьогоднішнього дня, 26 червня, YouTube закриває формат Stories.

Таке рішення платформа анонсувала ще наприкінці травня.

Таке рішення у відеохостингу пояснили, що короткі відео Shorts збирають більше переглядів і вподобань. А власники YouTube-каналів отримують більше підписників, аніж за допомогою Stories.

В YouTube уточнили, що Stories створені до 26 червня зникнуть через сім днів з моменту їх поширення.

Також анонсували нові функції для Shorts.

— У зв’язку з тим, що протягом року будуть оголошені нові функції для короткометражних відео та публікацій у спільноті, ми прагнемо інвестувати у нові та інноваційні інструменти, які допоможуть вам збільшити аудиторію на YouTube, — йдеться у повідомленні відеохостингу.

Раніше повідомлялося, що YouTube хоче спростити дублювання відео іншими мовами, використовуючи штучний інтелект. Компанія працює над функцією спільно з командою Aloud — це сервіс дубляжу на базі штучного інтелекту, який розробили в Google Area 120.