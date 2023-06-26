Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що заколот найманців ПВК «Вагнер» підкреслює розбіжності, наявні у владних колах Російської Федерації.

Про це повідомляє The Guardian.

В інтерв’ю газеті Provence Макрон сказав, що марш ПВК «Вагнер» на Москву, який раптово зупинився, «показує розбіжності, що існують у російському таборі, і крихкість як його військових, так і допоміжних сил».

Французький лідер додав, що «ситуація ще розвивається», і він стежить за подіями.

— Все це має зробити нас дуже пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі, — наголосив Макрон.

Як повідомлялося, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. Він узяв під контроль Ростов-на-Дону та частину Воронезької області, після чого «вагнерівці» вирушили на Москву.

Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що за погодженням з Путіним провів переговори з Пригожиним. Після цього ватажок ПВК «Вагнер» оголосив, що розвертає своїх найманців назад до «польових таборів».