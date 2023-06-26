Російські окупанти вдень, 25 червня, тричі обстріляли Очаківську громаду з артилерії.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Через влучання ворожих боєприпасів та їхніх уламків в Очакові зайнявся дах господарчої будівлі у приватному житловому секторі, передає ГУ ДСНС у Миколаївські області.

На щастя, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу та пожежі немає.

Нагадаємо, у Бердянську окупанти вбили двох підлітків за проукраїнську позицію. Двоє хлопців 2006 року народження «вступили в бій з окупантами й знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського».