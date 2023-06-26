Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 мільйона доларів. Він включає 70 військових броньованих машин для захисту від російського вторгнення.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє РБК-Україна.

Пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів. Також, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців.

— Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії, — сказав Ентоні Албаніз.

Австралія є однієї із найбільших країн, які не входять до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання, включаючи десятки одиниць бронетехніки Bushmaster.

Нагадаємо, у 2023 році Німеччина надасть Україні додаткових 381 млн євро гуманітарної допомоги.