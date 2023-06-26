Днями представники партії «Слуга Народу» — перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, очільник Шевченківської громади Олег Пилипенко та секретарка Вознесенської міськради Вікторія Бальцер зустрілися із представником Національної асоціації муніципалітетів Данії Єппе Ольсеном та представником посольства Данії в Україні Василем Заліщуком. Вони презентували громадам програму з технічної підтримки громад у відновленні.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної організації партії «Слуга Народу».

Представники громад розповіли про свої проєкти, що хотіли б втілити за підтримки Данії. Так, Олег Пилипенко розповів, що у Шевченківській громаді є села, що зруйновані на 80-90%. У громаді розглядають переробку будівельного сміття за європейськими стандартами, якщо данські партнери зможуть допомогти в її втіленні.

— Запропонував данським партнерам залучати бізнес до наших громад, де це можливо зробити, та ідею з залучення данських волонтерів до відбудови. Адже деякі категорії населення, чиї будинки зазнали руйнувань, власноруч просто не можуть робити ремонт. Єппе Ольсен оцінив цю ідею та запевнив, що її розглянуть в подальшому, — розповів Антон Табунщик.

Вікторія Бальцер своєю чергою розповіла, що Вознесенськ вже працює з данським містом-побратимом, тривають перемовини про підписання меморандуму.

— Важливо залучати на зустрічі із представниками закордонних партнерів наші громади. Значна частина громад зазнала руйнувань, а не просто пошкоджень. Держава працює на всіх рівнях, аби долати наслідки окупації та обстрілів, але це такі масштаби, що допомога партнерів просто необхідна, і не лише у фізичній відбудові, а й у відновленні економіки, — додав голова обласної організації партії «Слуга Народу», нардеп Олександр Пасічний.

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