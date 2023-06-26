Російська влада не закрила кримінальну справу проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот.

Про це повідомляє російське видання Коммерсант.

«На ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК РФ), головним фігурантом якої став засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, не припинили, її продовжує розслідувати слідчий слідчого управління ФСБ Росії», - пише видання.

Справу проти Пригожина було порушено 23 червня, а про припинення кримінального переслідування було оголошено після переговорів з ним диктатора Білорусі Олександра Лукашенка.

Однак джерело видання у наглядовому відомстві повідомило, що постанову про порушення кримінальної справи поки що не скасовано, а розслідування заколоту триває. Як твердить джерело, для ухвалення іншого рішення минуло занадто мало часу.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.