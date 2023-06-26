Німеччина відмовляється від плану Європейського Союзу передати на відновлення України заморожені активи російського Центрального банку. Берлін побоюється юридичних і фінансових ризиків.

Про це пише Financial Times.

Європейська комісія працює над тим, щоб залучити мільярди євро, вимагаючи від фінансових установ, у яких є заморожені російські активи, передавати частину отриманих прибутків і використовувати їх для відновлення України.

Тим часом Берлін вважає, що ідея використання російських грошей для відновлення України ставить «складні фінансові та юридичні питання». Це створить прецедент для інших, зокрема для Польщі, яка зможе вимагати від Німеччини відшкодування збитків, завданих під час Другої світової війни.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення відповідних санкцій Швейцарія заморозила російські активи на суму 7,2 млрд євро.