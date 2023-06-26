Співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови обласної військово-цивільної адміністрації на одержанні хабаря.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за те, що у комунальному підприємстві Тернопільської обласної ради підпишуть акти виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим підприємством за роботи, які вже були виконані та прийняті у 2022 році. Сума хабаря становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи.

«Попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар», — наголосили в НАБУ.

Після передання третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень голову трьох посадовців затримали «на гарячому». Розслідування правоохоронці розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Нині правоохоронці готуються оголосити правоохоронцям про підозру. Попередня кваліфікація — ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.