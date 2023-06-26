Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, перебуваючи в Копенгагені, зустрівся з Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та подякував за зусилля данського уряду з реалізації Української формули миру.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Андрій Єрмак високо оцінив непохитну та всебічну підтримку, яку Данія надає Україні, зокрема нещодавнє рішення Парламенту Данії збільшити військову допомогу в межах данського Фонду підтримки України, а також участь данської сторони в Конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Лондоні.

Також він відзначив активну роль Данії у відбудові Миколаєва та Миколаївської області.

«Сподіваюся, що модель партнерства між Данією та Миколаєвом стане джерелом натхнення для інших міжнародних партнерів», — зазначив Андрій Єрмак.

У повідомленні йдеться, що під час зустрічі відбувся обмін думками щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вільнюсі та гарантій безпеки для нашої держави.

Нагадаємо, Миколаївщина продовжує співпрацювати із Данією для відбудови регіону.