Підрозділи «Нібулону» розпочали закупівельну кампанію ранньої групи культур урожаю та 21 червня перевантажувальний термінал у місті Миколаїв прийняв першу партію ячменю.

Про це повідомила пресслужба «Нібулону».

«Нещодавно кожен елеватор пройшов ґрунтовний огляд готовності технічної бази всіх філій, зокрема перевірку готовності ємностей, термометрії, справності вагового та транспортного обладнання, санітарного стану території та акредитацію лабораторій елеваторів. Комплекс впроваджених заходів дозволить забезпечити надійність та безаварійність приймання зерна нового врожаю», — зазначається у повідомлені.

У повідомлені також йдеться, що мережа елеваторних комплексів та перевантажувальних терміналів компанії побудована в місцях великого виробництва зернових, тому для того, щоб скоротити сільгоспвиробникам відповідних регіонів плече перевезень від поля до елеватора. Таким чином, аграріям у радіусі 100 км від підприємств компанії «Нібулон» вигідно доставляти збіжжя малотоннажними вантажівками й заощаджувати на логістичній складовій.

Раніше повідомлялось, що група компаній «ПАЕК» розпочала прибирання полів ячменю на Миколаївщині.