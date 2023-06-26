Сьогодні, 26 червня, суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк – Владислав Мангер та Олексій Левін отримали по 10 років позбавлення волі.

Трансляцію засідання суду вело Суспільне.

Адвокати у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк зазначили, що це максимальна міра покарання, можлива в межах статті, за якою судили обвинувачених.

«Суд визнав, що саме Владислав Мангер та Олексій Левін замовили та організували напад на Катерину. Усі наведені нами аргументи, докази і обгрунтування довели: це був спланований напад на активістку — щоб її залякати. В результаті нанесені травми спричинили смерть», - зазначили адвокати.

Також обвинувачені мають сплатити 15 млн грн за завдану моральну шкоду батькам та чоловіку Гандзюк. Суд повністю задовольнив умови цивільного позову потерпілих і зобов‘язує обвинувачених сплатити солідарно цю суму.

У захисту є 30 днів, щоб оскаржити вирок. Після — він набере законної сили.

Як відомо, громадська активістка та радниця мера Херсона померла 4 листопада 2018 року у лікарні через три місяці після того, як її облили сірчаною кислотою.