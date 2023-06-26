Росія завдає удари по Миколаївській, Дніпропетровській, та Одеській областях вважаючи їх «хабами» українських військових.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ми говорили, що під ударами ворога переважно ті регіони, які, за їх розумінням, є хабом резерву, хабом для українського війська, сил оборони. Тому така велика увага і Дніпропетровській, яка межує із Запорізькою областю, що прифронтова. По Миколаївській та Одеській областях, які є постачальниками ресурсів для Херсонської прифронтової. Саме тому така активізація вогню по Херсонській області», — зазначила Наталія Гуменюк.