Напередодні Дня кримськотатарського прапора російська поліція затримала трьох кримських татар за національні прапори.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що у Білогірському районі російська поліція зупинила колону авто під кримськотатарськими прапорами та затримала трьох кримських татар.

Також додав, що країна-окупант укотре порушує права корінного народу України.

«Вимагаю припинити систематичні переслідування кримських татар за національною ознакою на території півострова», — написав Дмитро Лубінець.

Раніше повідомлялось, спецслужби Російської Федерації почали масові обшуки в оселях кримських татар. Обшуки провели в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму та затримали 6 людей.