25 червня у пожежно-рятувальну частину сповістили, що у річці Синюха міста Первомайськ Миколаївської області потонув хлопець 2008 року народження.

Про це повідомили у Первомайському районному управлінні.

При з'ясуванні обставин стало відомо, що підлітки бавились у водоймі та один з них раптово зник під водою. Місцеві мешканці знайшли хлопця та винесли на берег викликавши екстрені служби.

Повідомляється, що медики та рятувальники проводили реанімаційні заходи, але життя хлопцю врятувати не вдалося.

«Влітку відпочинок біля водойм популярний серед мешканців нашого краю. Але нехтування елементарними правилами безпеки нерідко стає причиною трагічних випадків. Аналізуючи ситуацію в поточному році рятувальники б'ють на сполох, адже на водоймах Первомайщини потонуло 2 людей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області за межами села Прибужани знайшли тіло потонулого чоловіка.