Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав свої перші зображення Сатурну після спостережень приладом Near Infrared Spectrograph (NIRSpec).

Хоча фото ще не оброблені, але вони показують, наскільки кільця планети виділяються на тлі темного космосу. Вони відбивають сонячне світло.