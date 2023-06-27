В поліцію Миколаєва надійшли повідомлення про ймовірних «закладчиків» в Центральному районі міста.

Про це повідомив начальник управління Патрульної поліції Миколаєва Віталій Даніла.

Як зазначається, під час патрулювання Центрального району міста, інспектори отримали повідомлення від громадян, що на вулиці Колодязній невідомий чоловік шукає або розкладає закладки. Поліцейські оперативно розшукали громадянина за орієнтуванням.

Під час перевірки у чоловіка було виявлено два пакетики з порошкоподібною наркотичною речовиною.

Через деякий час патрульна поліція, отримали чергове орієнтування про ймовірного «закладчика» в Центральному районі міста.

Прибувши на місце правоохоронці розшукали чоловіка, який мав з собою два пакетики з наркотичних речовин.

Повідомляється також, що патрульні зупинивши автомобіль на проспекті Центральному за порушення помітили, що пасажирка помітно нервувала та дивно себе поводила.

При поверхневій перевірці у жінки було виявлено пакетик з порошкоподібною наркотичною речовиною.

Зазначається, в усіх випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин справи.

Раніше повідомлялось, офіцеру поліції Миколаївщини висунули підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.