Київський міський голова Віталій Кличко прокоментував чутки про можливе призначення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма очільником КМВА.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» мер Києва заявив, що готовий співпрацювати з ким завгодно, в разі, якщо це ефективна людина.

При цьому, на його думку, рішення призначити на посаду голови КМВА людину, яка не прослужила в армії і не має військового досвіду, є дивним.

«Але є одне «але». Дуже дивно, коли на військові посади призначають людей, які жодного дня в армії не служили. Дуже дивно виглядає, коли, використовуючи боксерську термінологію, люди, які жодного разу у ринг не виходили. Тобто у нас багато таких речей, які не співпадають з реальністю. Люди мають фахово займатись своєю справою, в якій вони є експертами», - заявив Віталій Кличко.

На уточнення журналістки з приводу роботи миколаївця на посаді очільника обласної військової адміністрації, Віталій Кличко відповів, що не може об’єктивно оцінювати Віталія Кіма, адже вся його увага зосереджена на столиці.

Також він додав, що Офіс президента не узгоджує з ним подібних кадрових питань.

«А що, у мене є якісь інші варіанти? Зі мною це ніхто не погоджує. Ці питання не погоджують з мером. Це ухвалюється на власний розсуд по тих чи інших показниках. Я на це не впливаю», - сказав мер.

За словами мера Києва, рішення влади про призначення будь-кого на посаду голови КМВА є політичною боротьбою, воно не несе в собі мету керування військовою адміністрацію, а є грою.

«Обов’язково повинні люди разом працювати. В жодному разі це не має бути перетягування канату, політичної боротьби. Але у мене є думки по чуткам, що ходять, дуже великий кастинг, кого можна протиставити Кличку. Мета, за великим рахунком, не керування військовою адміністрацією, а наміри такі, щоб робити політичні ігри. Ви можете уявити, військовий час, коли хлопці гинуть, складна ситуація і на фронті, і в країні, займатись політикою, м’яко кажучи, не далекоглядно», - додав політик.

Нагадаємо, інформацію про можливе призначення Віталія Кіма 22 червня опублікувала низка українських видань, зокрема, про це писав Цензор.НЕТ, посилаючись на власні джерела.

Сам Віталій Кім, коментуючи цю новину, написав під дописом головного редактора «НикВести» Олега Деренюги у Telegram наступне: «Як казав Коломойський: не було таких планів».