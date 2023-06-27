Україна та Британія планують співпрацювати у сфері моніторингу обігу зерна, яке росіяни крадуть та вивозять із тимчасово окупованих регіонів країни.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

«Сторони обговорили співпрацю у процесі відстеження викраденого зерна з окупованих територій України», — йдеться у повідомленні.

Питання контролю за викраденим зерном розглядалося на зустрічі першого заступника міністра агрополітики і продовольства Тараса Висоцького та державного міністра у міністерстві довкілля, продовольства й сільських справ Британії Марка Стівена Спенсера.

Крім того, політики під час зустрічі обговорили можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, затоплених після підриву греблі Каховської ГЕС, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.

Нагадаємо, минулого року Служба безпеки України встановила колаборантів, які допомогли РФ викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя.