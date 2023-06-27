Білорусь не надасть бойовикам ПВК «Вагнера» надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід до сусідньої держави може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку експертів ISW, у Кремлі, швидше за все, вважатимуть зрадниками бойовиків «Вагнера», які підуть за Пригожіним до Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, зокрема, заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено вирушити до Білорусі і що він дотримається своєї обіцянки.

Ймовірно, Путін дав особисту обіцянку, що бойовики ПВК, вирушивши до Білорусі, будуть там у безпеці. Довгострокова цінність цієї обіцянки все ж таки сумнівна. Бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.

Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК «Вагнера» після того, як використав їх як важіль проти Кремля у 2020 році, і немає видимих причин, з яких він не пішов би на такий крок знову.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.