Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив за те, щоб заборона на імпорт українського зерна в Угорщину діяла і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.

Про це Віктор Орбан сказав за підсумками зустрічі прем’єрів країн Вишеградської четвірки в Братиславі, пише «Інтерфакс-Україна».

— Ми поділяємо побоювання, які викликає в наших країнах зерно, що надходить з України. Ми за те, щоб зерно з України вирушало за межі Європи, але ми проти, щоб це зерно залишалося тут, наприклад, в Угорщині, і знищувало весь угорський зерновий ринок. Тому «так» транзиту, «ні» імпорту, і ми, як і раніше, вважаємо, що ця заборона має зберігатися із середини вересня, — заявив Віктор Орбан.

2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Заходи стосуються чотирьох сільськогосподарських продуктів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику — походженням з України.

Єврокомісія заявила, що ці обмеження спрямовані на усунення логістичних проблем, пов’язаних з цими продуктами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Таким чином імпорт продуктів до цих країн заборонений, а транзит — ні.

Нагадаємо, Україна та Британія планують співпрацювати у сфері моніторингу обігу зерна, яке росіяни крадуть та вивозять із тимчасово окупованих регіонів країни.