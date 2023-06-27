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У Миколаєву, підрядник, який несвоєчасно відремонтував спортивний майданчик, сплатить 800 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Господарський суд Одеської області погодився з доводами прокурора щодо наявності істотних порушень умов договору підрядником, який несвоечасно та не в повному обсязі відремонтував спортивний майданчика у 2021 році. У свою чергу департамент ЖКГ Миколаєва не відреагував на порушення.

Крім того, під час розгляду справи судом, департаментом самостійно розірвано договір з підприємцем на подальше здійснення реконструкції майданчику на суму майже 4 млн грн, у зв’язку з чим провадження в цій частині позову прокурора закрито.

Раніше повідомлялося, що департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пофарбував занедбаний дитячий майданчик і похвалився, що це тепер «безпечний оазис творчості».