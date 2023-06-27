Мер Олександр Сєнкевич скликав двадцять першу позачергову сесію Миколаївської міської ради на четвер, 29 червня.

Відповідне розпорядження він підписав 26 червня, пишуть «НикВести».

Початок засідання запланований на 11:00. Сесія відбудеться у дистанційному режимі та транслюватиметься на YouTube-каналі міськради.

Під час засідання планують розглянути поточні та земельні питання.

Нагадаємо, Миколаївська обласна рада хоче відреставрувати в майбутньому Будинок офіцерів флоту (ДОФ, Дім офіцерів флоту, — прим.) та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Обласна рада звернулася до колег з міської, аби ті передали ДОФ, який наразі знаходиться в комунальній власності Миколаєва, у спільну власність територіальних громад Миколаївщини.