Мер Олександр Сєнкевич скликав двадцять першу позачергову сесію Миколаївської міської ради на четвер, 29 червня.
Відповідне розпорядження він підписав 26 червня, пишуть «НикВести».
Початок засідання запланований на 11:00. Сесія відбудеться у дистанційному режимі та транслюватиметься на YouTube-каналі міськради.
Під час засідання планують розглянути поточні та земельні питання.
Нагадаємо, Миколаївська обласна рада хоче відреставрувати в майбутньому Будинок офіцерів флоту (ДОФ, Дім офіцерів флоту, — прим.) та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.
Обласна рада звернулася до колег з міської, аби ті передали ДОФ, який наразі знаходиться в комунальній власності Миколаєва, у спільну власність територіальних громад Миколаївщини.
Мер Олександр Сєнкевич скликав двадцять першу позачергову сесію Миколаївської міської ради на четвер, 29 червня.
Відповідне розпорядження він підписав 26 червня, пишуть «НикВести».
Початок засідання запланований на 11:00. Сесія відбудеться у дистанційному режимі та транслюватиметься на YouTube-каналі міськради.
Під час засідання планують розглянути поточні та земельні питання.
Нагадаємо, Миколаївська обласна рада хоче відреставрувати в майбутньому Будинок офіцерів флоту (ДОФ, Дім офіцерів флоту, — прим.) та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.
Обласна рада звернулася до колег з міської, аби ті передали ДОФ, який наразі знаходиться в комунальній власності Миколаєва, у спільну власність територіальних громад Миколаївщини.