У Telegram уже найближчим часом зʼявиться функція Stories. У месенджері її появу пояснюють багаторічними проханнями від користувачів. Мовляв, понад половина всіх запитів на нові можливості стосуються саме Stories.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

«Спочатку ми були проти цього, оскільки Stories уже є скрізь. Однак Telegram не був би Telegram, якби ми не слухали своїх користувачів та не робили новаторські кроки в чинних форматах. Тому незабаром ми запустимо Stories — у стилі Telegram», — розповів він.

За словами Дурова, користувачі зможуть чітко визначити, хто зможе бачити ваші Stories: усі, тільки ваші контакти (з винятками), декілька вибраних контактів або список «Близькі друзі».

Stories будуть розміщені в окремому розділі у верхній частині списку чатів, що дозволить легко мати до них доступ, і це не забиратиме цінний простір.

Користувачі зможуть легко приховати Stories, опубліковані будь-яким контактом, перемістивши їх до списку «Приховані» в розділі «Контакти», замість основного екрана.

У месенджері будуть доступні десятки інструментів для редагування фото та відео. Також можна буде додавати підписи до Stories, щоб додати більше контексту, посилань та відмітити інших людей.

До речі, публікувати фото і відео у Stories у Telegram можна буде передньою та задньою камерами одночасно. А ще ви зможете вибрати час, через який Stories автоматично зникатимуть: 6, 12, 24 або 48 годин. Також вони можуть назавжди відображатися на вашій сторінці профілю, з окремими налаштуваннями конфіденційності.

«Ви не тільки зможете переглядати більше вмісту від ваших найближчих контактів, але також отримуватимете більше інформації про користувачів, із якими ви спілкуєтесь у групах чи коментарях до каналів», — пояснив Дуров.

Нині анонсована функція перебуває на останній фазі тестування. Stories стануть доступними на початку липня.