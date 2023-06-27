ФСБ Росії закрила кримінальну справу про збройний заколот керівника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.

Про це пише російський Интерфакс із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

У російському відомстві зазначили, що підставою для припинення кримінальної справи стали матеріали кримінальної справи.

— Під час розслідування кримінальної справи, порушеної Слідчим управлінням ФСБ РФ 23 червня цього року за статтею 279 КК РФ за фактом збройного заколоту, встановлено, що її учасники 24 червня припинили дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину. З урахуванням цього та інших обставин, що мають значення для розслідування, слідчим органом 27 червня цього року винесена постанова про припинення кримінальної справи, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.