У Німеччині з’явиться радіостанція, контент для якої повністю підбиратиме та модеруватиме штучний інтелект.

Про це повідомляє ZDF.

Проєктом займається приватна німецька радіогрупа Audiotainment Südwest спільно з американською компанією Futuri Media, яка у 2023 році запустила RadioGPT під керуванням ШІ у США.

Окрім музики, прогнозу погоди та новин, німецьке RadioGPT також шукатиме історії у соціальних мережах за регіональним принципом.

«Найскладнішим для нас, крім технологічного впровадження, буде наша власна структура для етичної роботи з цими новими можливостями», — пояснила програмна директорка Audiotainment Südwest Валері Вебер.

Зараз фахівці працюють над створенням «гарних та емоційних голосів» за допомогою комп’ютера.

Як зазначають представники Futuri Media, найбільшою проблемою для радіостанції, яка працює на основі штучного інтелекту, залишається голос, звучання якого для аудиторії було б приємним на слух і не позбавленим емоцій, пише DW.

Не менш важливий момент, який належить вивчити творцям нового радіо, це питання етики.

Критики зазначають, що небезпека штучного інтелекту в роботі радіостанції полягає у поширенні дезінформації та використанні агресивного тону, який часто моделюють програми штучного інтелекту.

Нагадаємо, YouTube хоче спростити дублювання відео іншими мовами, використовуючи штучний інтелект. Компанія працює над функцією спільно з командою Aloud — це сервіс дубляжу на базі штучного інтелекту, який розробили в Google Area 120.