Через повномасштабне вторгнення понад півтора мільйона школярів були змушені перейти на дистанційне навчання, третина з них не має доступу до онлайн-навчання через відсутність технічних засобів або зв'язку.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Вони наголошують, що потреба забезпечення вчителів та учнів технічними засобами критична. Не вистачає обладнання для 80 тисяч учителів та 200 тисяч учнів, які вважаються соціально вразливими категоріями.

26 червня, Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий провів робочу зустріч із шотландською організацією Reusing IT.

Організація Reusing IT надає високоякісні, професійно відремонтовані комп’ютери для повторного використання сім’ям із низьким рівнем доходу, а також закордонним організаціям, які працюють у сфері освіти. Організація вже передала в Україну 2000 компʼютерів на потреби освітян та школярів.

Як йдеться у повідомленні, на зустрічі з Reusing IT, а також представниками Закарпатського фонду підтримки підприємництва «Тес фонд» та «Благодійного фонду «Стей сейф Юкрейн» були обговорені актуальні потреби та співпраця в майбутньому.

Також зазначається, що завдяки співпраці з партнерами на потреби української освіти доставлено понад 100 тисяч «девайсів».

Раніше повідомлялось, на Миколаївщині розглядають можливість поновити очне навчання.