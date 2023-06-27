Обставини загибелі двох підлітків, Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, у тимчасово окупованому Бердянську досі незрозумілі. Навіть якщо припустити, що підлітки почали стріляти першими, їх не намагалися «знешкодити якимось іншим чином».

Про це заявила співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку «Війна і правосуддя» Ольга Решетилова в етері «Радіо Свобода».

«Ніхто не знає, як це відбувалося, і що відбувалося в той момент. Сьогодні (26 червня — ред.) нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був убитий пострілом у голову, а Тигран — у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців», — розповіла вона.

За словами правозахисниці, впродовж пів року підлітки перебували під слідством, а, відповідно, під тиском та з обшуками. На слідчі експерименти слідчі приїжджали з кількома «джипами» силовиків.

«Усі ці слідчі дії супроводжувалися величезною кількістю озброєної охорони. Натомість у цій ситуації жодної спроби, якщо вірити версії окупантів, що це був напад на поліцейських, якимось іншим чином перешкодити цим діям хлопців не було», — підкреслила вона.

Решетилова також нагадала, що вбивству Оганнісяна та Ханганова передувало піврічне переслідування. Зокрема, Тиграна викрали та якийсь час утримували в місцевій поліції, де катували. Обидва підлітки зазнавали тиску з боку окупаційної влади.

«Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився, тому що так звані слідчі вже підготували їм обвинувачення в "диверсії", що нібито вони готували підрив електроопор на мелітопольській залізниці. І цю справу мали передавати вже у суд. А це означало, що швидше за все, вони будуть знову заарештовані», — сказала правозахисниця.

Вона додала, що підлітки втекли з дому і переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська і не могла йому допомогти.

«Щойно Тигран з’явився вдома, до нього відразу приїхав цей слідчий. І вони мали дуже тривалу розмову з ним. Про що? Ми не знаємо. Після цього Тигран і Микита вийшли прогулятися містом. Тигран ще розмовляв зі своєю мамою. Він був абсолютно спокійний. Він сказав, що він до дев’ятої години планує бути вдома, що вони з Микитою думають, як святкувати Микитин день народження, тому що Микиті в неділю виповнювалося 17 років», — розповіла Решетилова.

На її думку, поведінка хлопця за пів години до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує «якісь ризиковані для свого життя дії».

Також окупаційна влада говорить про те, що нібито в цій перестрілці постраждали цивільні люди — випадкові перехожі. Водночас правозахисники такої інформації наразі підтвердити не можуть.

«Ми бачили все це листування в місцевих чатах упродовж того, як відбувалася стрілянина. Це дуже нетривалий період. І жодної інформації про те, що хтось там постраждав із цивільних, не було», — зазначила вона.

Решетилова вважає, що окупаційна влада намагається «повісити» на вбитих злочини, яких вони не вчиняли. Це, мовляв, спроба приховати факти знущань і катувань із підлітків.

Нагадаємо, про вбивство підлітків стало відомо 25 червня.