27 червня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Про це повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя.
Вони ухвалили звільнення з посади судді Миколаївського апеляційного суду Тетяни Бондаренко, а також судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Віктора Святецького.
У повідомленні зазначили, що відповідно до статті 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звільнення Тетяни Бондаренко з посади судді у відставку не припиняє її повноважень як члена Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, на Миколаївщині помічник викрав електронний ключ судді, підробив рішення та надав його позивачу в обмін на гроші.
27 червня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Про це повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя.
Вони ухвалили звільнення з посади судді Миколаївського апеляційного суду Тетяни Бондаренко, а також судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Віктора Святецького.
У повідомленні зазначили, що відповідно до статті 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звільнення Тетяни Бондаренко з посади судді у відставку не припиняє її повноважень як члена Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, на Миколаївщині помічник викрав електронний ключ судді, підробив рішення та надав його позивачу в обмін на гроші.