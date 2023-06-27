27 червня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Про це повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя.

Вони ухвалили звільнення з посади судді Миколаївського апеляційного суду Тетяни Бондаренко, а також судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Віктора Святецького.

У повідомленні зазначили, що відповідно до статті 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звільнення Тетяни Бондаренко з посади судді у відставку не припиняє її повноважень як члена Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, на Миколаївщині помічник викрав електронний ключ судді, підробив рішення та надав його позивачу в обмін на гроші.