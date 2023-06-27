У Херсоні 27 та 28 червня не курсуватиме тролейбусний транспорт. Через російські обстріли низка працівників комунального підприємства загинули та були поранені, пошкоджені тролейбуси.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зазначив, що троє працівників комунального підприємства Херсона після російських обстрілів загинули, ще стільки ж — були поранені.

«У зв'язку з тим, що нам необхідно підібрати нових працівників, а також відремонтувати тролейбуси... Плануємо, що вже в четвер тролейбуси знову почнуть возити на безплатній основі громадян», — сказав Мрочко.

Нагадаємо, 23 червня близько 10:20 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини обстріляли з артилерії обласний центр. За даними прокуратури, вони прицільно вдарили по транспортній інфраструктурі.

Унаслідок обстрілу на місці загинув 55-річний чоловік. Ще пʼятеро його колег були поранені, їх госпіталізували. Згодом стало відомо, що в лікарні померли ще двоє чоловіків — 43 років і 53 років.