Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Він зазначив, що троє працівників комунального підприємства Херсона після російських обстрілів загинули, ще стільки ж — були поранені.
«У зв'язку з тим, що нам необхідно підібрати нових працівників, а також відремонтувати тролейбуси... Плануємо, що вже в четвер тролейбуси знову почнуть возити на безплатній основі громадян», — сказав Мрочко.
Нагадаємо, 23 червня близько 10:20 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини обстріляли з артилерії обласний центр. За даними прокуратури, вони прицільно вдарили по транспортній інфраструктурі.
Унаслідок обстрілу на місці загинув 55-річний чоловік. Ще пʼятеро його колег були поранені, їх госпіталізували. Згодом стало відомо, що в лікарні померли ще двоє чоловіків — 43 років і 53 років.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Він зазначив, що троє працівників комунального підприємства Херсона після російських обстрілів загинули, ще стільки ж — були поранені.
«У зв'язку з тим, що нам необхідно підібрати нових працівників, а також відремонтувати тролейбуси... Плануємо, що вже в четвер тролейбуси знову почнуть возити на безплатній основі громадян», — сказав Мрочко.
Нагадаємо, 23 червня близько 10:20 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини обстріляли з артилерії обласний центр. За даними прокуратури, вони прицільно вдарили по транспортній інфраструктурі.
Унаслідок обстрілу на місці загинув 55-річний чоловік. Ще пʼятеро його колег були поранені, їх госпіталізували. Згодом стало відомо, що в лікарні померли ще двоє чоловіків — 43 років і 53 років.