Служба Безпеки України викрила високопосадовця Одеської обласної державної адміністрації та п'ятьох його спільників, які вкрали понад сім мільйонів гривень держкоштів на будівництві селищних лікарень.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. До розкрадання коштів причетний дієвий керівник апарату голови Одеської ОВА.
— До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині. У 2020 році за «сприяння» одеського чиновника саме це підприємство здобули перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні. Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати шість нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн, — розповіли в СБУ.
Згодом слідство з’ясувало, що учасники схеми розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%.
— Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили неперевірені відомості у звітну документацію, щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА, — додали правоохоронці.
За даними будівельно-технічної експертизи, було підтверджено незавершене будівництво та незаконне викрадання грошей.
Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.
Наразі, керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, СБУ спіймали чоловіка який, створив власний телеграм-канал, де «зливав» локації ЗСУ.
Раніше СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.
Служба Безпеки України викрила високопосадовця Одеської обласної державної адміністрації та п'ятьох його спільників, які вкрали понад сім мільйонів гривень держкоштів на будівництві селищних лікарень.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. До розкрадання коштів причетний дієвий керівник апарату голови Одеської ОВА.
— До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині. У 2020 році за «сприяння» одеського чиновника саме це підприємство здобули перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні. Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати шість нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн, — розповіли в СБУ.
Згодом слідство з’ясувало, що учасники схеми розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%.
— Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили неперевірені відомості у звітну документацію, щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА, — додали правоохоронці.
За даними будівельно-технічної експертизи, було підтверджено незавершене будівництво та незаконне викрадання грошей.
Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.
Наразі, керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, СБУ спіймали чоловіка який, створив власний телеграм-канал, де «зливав» локації ЗСУ.
Раніше СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.