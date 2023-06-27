Служба Безпеки України викрила високопосадовця Одеської обласної державної адміністрації та п'ятьох його спільників, які вкрали понад сім мільйонів гривень держкоштів на будівництві селищних лікарень.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. До розкрадання коштів причетний дієвий керівник апарату голови Одеської ОВА.

— До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині. У 2020 році за «сприяння» одеського чиновника саме це підприємство здобули перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні. Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати шість нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн, — розповіли в СБУ.

Згодом слідство з’ясувало, що учасники схеми розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%.

— Для цього організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили неперевірені відомості у звітну документацію, щоб провести фінансові махінації, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА, — додали правоохоронці.

За даними будівельно-технічної експертизи, було підтверджено незавершене будівництво та незаконне викрадання грошей.

Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.

Наразі, керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.