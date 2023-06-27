Перші конструкції від Неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) та фонду Говарда Баффета вже доставили в Україну.

Про це повідомило Державне агенство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Модульні конструкції будуть встановленні на місці зруйнованих внаслідок війни мостів.

Конструкції надіслано в межах спільного проєкту «Модульний міст» Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та корпорації CDF за підтримки гранту від The Howard G. Buffett Foundation, який був розпочатий у квітні. Фундація фінансує постачання девʼяти модульних мостів в Україну.

У повідомленні йдеться, що пріоритетом Агентства відновлення є встановлення цих мостів у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

«У прифронтових регіонах життєзабезпечення людей залежить в першу чергу від автомобільних доріг. Руйнування мостів призводить до від’єднання громад від базових послуг. Для нас дуже важливо максимально оперативно відновити логістику, щоб люди мали доступ до медичної допомоги, до них могли дістатися рятувальники, комунальні служби тощо. Ми вдячні нашим американським партнерам, що так швидко надіслали гуманітарну допомогу», — сказав Голова Агенства відновлення Мустафа Найєм.

Зазначається, що конструкції прибувають в Україну у розібраному вигляді та їхньою перевагою є легкість монтажу та можливість багаторазового використання. Для зібрання одного мосту достатньо команди з 5-10 осіб. На виробництві мости одразу вкривають асфальтобетонним покриттям.

Окрім девʼяти модульних мостів від американських партнерів Агентство отримало 37 тимчасових мостів, 18 комплектів понтонних переправ і шість катерів для влаштування понтонів від Чехії, Франції, Швеції та Норвегії.

Раніше повідомлялось, у Чернігівській області запрацював перший модульний міст із шести, які були передані Україні урядом Франції.

Нагадаємо, у селищі Первомайське проходить пошук території для побудови тимчасового житла та розміщення модульних будинків.